الغذاء والدواء تطلق منصة تفاعلية لمنسوبيها.. شاركنا حب الوطن

المواطن - الرياض

دشنت هيئة الغذاء والدواء منصة تفاعلية اجتماعية لموظفيها؛ بمناسبة الذكرى 87 لليوم الوطني، وتم تصميم المنصة بعنوان “شاركنا حب الوطن”.

وتتيح المنصة للأعضاء في مناطق المملكة بالتواصل الفوري ومشاركة المعلومات، وقد تم إنشاء مجموعة خاصة في هذه المنصة للتعبير عن حب الوطن.

وتُعد الهيئة أول مرفق وطني ينشئ مثل هذه النافذة التفاعلية، التي من بين أهدافها، إلى جانب توسيع فضاء المشاركة في ذكرى اليوم الوطني، رفع الكفاءة ومستوى التواصل بين الموظفين وإتاحة مساحة لإبداء آرائهم وأفكارهم التطويرية وطرحها للتصويت في أي وقت وزمان ومكان عبر “المنصة”.

وتعكس هذه المبادرة التفاعلية حرص الهيئة بمنسوبيها البالغ عدد 750 موظفًا في مختلف التخصصات في 27 منفذًا بمناطق المملكة؛ إيمانًا بأهمية تقوية العلاقة الاجتماعية والتواصل بين الموظفين في زيادة الإنتاجية وتسهيل المهام ورفع مستوى بيئة العمل.







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