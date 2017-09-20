الفيدرالي الأميركي يبقي على معدل الفائدة بین 1% و1.25% دون تغییر

المواطن - وكالات

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على معدل الفائدة بين 1% و1.25% دون تغيير، معربًا باجتماعه عن التزامه برفع مقبل للفائدة للعام الحالي و3 مرات أخرى من رفع الفائدة في العام المقبل.

وبموجب إعلان اليوم ستكون التوقعات للفائدة الأميركية بمعدلات بين 2.7% و2.9% للعام 2019، كما ستكون 2.8% على المدى الأبعد مقارنة مع توقعات سابقة عند 3%.

وأعلن المجلس بدء تقليص حيازته الضخمة من الأوراق المالية للمرة الأولى في 9 سنوات، كاشفًا أنه سيبدأ في أكتوبر المقبل خفض حيازته من السندات التي تصل قيمتها 4.5 تريليون دولار.







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