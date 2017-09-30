القبض على المشتبه به في قتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها حلا

المواطن - وكالات

قبضت الشرطة التركية، صباح اليوم السبت، على المشتبه به بقتل الناشطة السورية عروبة بركات، وابنتها الصحفية حلا بركات، في مدينة بورصة، وقامت بتحويله إلى مدينة إسطنبول لمتابعة مجريات التحقيق هناك.

وأكدت صحيفة “يني شفق” التركية، أنّ المشتبه به يحمل اسم أحمد بركات، ويبدو أنه من أقرباء الضحيتين، فيما تبحث الشرطة التركية عن احتمال وجود علاقة بين المشتبه به وبين استخبارات نظام بشار الأسد.

وعثرت الشرطة التركية على جثة الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات، وجثة ابنتها الصحفية حلا بركات، في منزلهما بمدينة إسطنبول.







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