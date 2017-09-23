القيادة تتلقى برقية تهنئة من رئيس الجزائر بمناسبة اليوم الوطني الـ87

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وأعرب فخامة الرئيس عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والرخاء.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

ونوه فخامة الرئيس بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة والجزائر، متمنيًا لسمو ولي العهد موفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والتطور.







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