القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنجولا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية أنجولا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية أنجولا الصديق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية أنجولا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والرقي والازدهار لشعب جمهورية أنجولا الصديق.







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