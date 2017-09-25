القيادة تهنئ ميركل بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل، المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولتها، وللشعب الألماني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولتها، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ألمانيا الصديق.







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