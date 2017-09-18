المحكمة البريطانية: روني ممنوع من قيادة السيارات لمدة عامين

المواطن ـ وكالات

ثبتت المحكمة البريطانية الحكم على نجم المنتخب الإنجليزي السابق ومهاجم إيفرتون واين روني بعدم قيادة السيارات لمدة عامين؛ بسبب القيادة تحت تأثير الكحول بنسبة تفوق الحد المسموح به.

وتم تحديد العقوبة بالحرمان من القيادة لعامين بجانب العمل التطوعي وخدمة المجتمع بواقع 100 ساعة ودفع 170 ألف جنيه إسترليني قيمة مصروفات قضائية.

وكانت الشرطة قد قبضت على روني في الأول من سبتمبر الحالي وهو يقود السيارة مخمورًا قبل أن يتم إثبات التهمة عليه.

وأكد روني بأنه راضٍ عن الحكم، معتبرًا أن القيادة وهو مخمور خطأ كبير.







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