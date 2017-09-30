المسند يتحدث عن مؤشرات لأقوى زلزال يضرب المملكة تبلغ قوته 6.5

المواطن - ماجد الزبيدي

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أنّ ‏الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، مشيرًا إلى أنّ ‏الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها.

‏وقال المسند عبر حسابه على “تويتر” إنّ “السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م وحتى الآن حدثت 235 هزةً محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط”.

‏‏وأضاف “حدثت 12 هزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجم عنها أضرار مختلفة، ومؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية توحي أن أقوى زلزال متوقع خلال 50 سنة قادمة في السعودية ستبلغ قوته 6.5 درجة”.

‏ووجه المسند اقتراحًا ‏بعيدًا عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، للجهات ذات العلاقة بأن يخصص حصتين في السنة لتدريب الطلاب ‏في المدارس عن كيفية مواجهة الزلازل، وإخلاء المباني، ‏وذلك بشكل سنوي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :