المسند يتحدث عن مؤشرات لأقوى زلزال يضرب المملكة تبلغ قوته 6.5

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أنّ الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، مشيرًا إلى أنّ الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها.
وقال المسند عبر حسابه على “تويتر” إنّ “السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م وحتى الآن حدثت 235 هزةً محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط”.
وأضاف “حدثت 12 هزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجم عنها أضرار مختلفة، ومؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية توحي أن أقوى زلزال متوقع خلال 50 سنة قادمة في السعودية ستبلغ قوته 6.5 درجة”.
ووجه المسند اقتراحًا بعيدًا عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، للجهات ذات العلاقة بأن يخصص حصتين في السنة لتدريب الطلاب في المدارس عن كيفية مواجهة الزلازل، وإخلاء المباني، وذلك بشكل سنوي.