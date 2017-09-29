المملكة تقنع أوروبا بالعدول عن فكرة التحقيق الدولي في اليمن

المواطن - الرياض

نجحت الدبلوماسية السعودية، في إقناع أوروبا ودول أخرى بسحب مشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن والتمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

ويتمثل مشروع القرار العربي بتشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأعلنت المملكة أن التوصل لقرار واحد على المستوى الأممي استنادًا إلى المشروع العربي خطوة متقدمة ونجاح للجهود السعودية والعربية في هذا الشأن.

ويعتبر القرار العربي الذي تم اعتماده اليوم من مجلس حقوق الإنسان امتدادًا لقرار دورة المجلس الـ33 في سبتمبر 2016.







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