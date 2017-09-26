المملكة رئيسًا لمؤتمر اليونيسكو لمكافحة المنشطات

المواطن - واس

فازت المملكة برئاسة مؤتمر اليونيسكو لمكافحة المنشطات حتى 2019م للمرة الثالثة على التوالي وذلك في انطلاق أعمال المؤتمر السادس للأطراف للميثاق الدولي لمحاربة المنشطات في الرياضة والذي انطلق في مقر المنظمة في فرنسا أمس.

جاء ذلك بحضور نائب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “اليونيسكو” و 16 وزيرا للشباب والرياضة من دول العالم، بحضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وسفير المملكة لدى اليونيسكو الدكتور إبراهيم البلوي إضافة إلى ممثلي 188 دولة.

وشهدت أعمال المؤتمر الذي انتهى اليوم، مراسم انتخابات رئيس ونواب الرئيس خلال الفترة من 2017م وحتى نهاية عام 2019م.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات رئيس مؤتمر اليونيسكو للأطراف لمكافحة المنشطات الدكتور صالح القنباز عن سعادته بفوز المملكة للمرة الثالثة لرئاسة مؤتمر اليونيسكو، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مكانة وثقل المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذا الفوز جاء بتوفيق الله ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

“حفظهما الله”.







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