المهنا : طيران ناس سيستمر بمبادراته التي ارتبطت بفرحة الوطن

المواطن - الرياض

رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس القابضة الاستاذ بندر بن عبدالرحمن المهنا التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والى الشعب السعودي الغالي، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون، سائلاً الله أن يديم على وطننا الغالي عزه وأمنه واستقراره.

وقال في كلمة له : تفتخر طيران ناس في ربط ارجاء الوطن الغالي برحلاتها اليومية الى مختلف مناطق المملكة. مؤكداً ان طيران ناس سيستمر بمبادراته التي ارتبطت بفرحة الوطن دائمًا، والوطن يستاهل أكثر.







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