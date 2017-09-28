“المواطن” تستعرض تاريخ أنشيلوتي مع الإقالات بعد قرار إدارة بايرن ميونخ

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الخميس، وذلك بعد هزيمة الأمس بثلاثية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واتخذت إدارة بايرن ميونخ هذا القرار بسبب النتائج السيئة للمدرب أنشيلوتي في الموسم الحالي، سواء في الدوري الألماني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ أنشيلوتي مع الإقالات بدأ في موسم 1997-1998 حيث تمت إقالته وقتها من تدريب فريق بارما الإيطالي، بالرغم من حصوله على المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

إقالة أنشيلوتي الثانية جاءت عام 2000 ـ 2001 من العملاق الإيطالي يوفنتوس، وكان السيدة العجوز وقتها يتواجد في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر روما قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وتعرض أنشيلوتي للإقالة الثالثة مع تشيلسي الإنجليزي عقب مباراة إيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 2010-2011، بينما أقيل من تدريب ريال مدريد بسبب سوء النتائج في نهاية موسم 2014-2015.







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