النفط يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة

المواطن - وكالات

شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، حالة من التباين، لكن برنت والخام الأميركي يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية مجددًا، مع مراهنة المستثمرين على أن الجهود الرامية لتقليص تخمة المعروض العالمي تحقق نجاحًا، وأن آفاق الطلب تتحسن.

وتراجع الخام الأميركي 8 سنتات إلى 51.48 دولار للبرميل، بعدما ارتفع قليلًا في وقت سابق.

ولا يزال الخام يتجه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي، والصعود 9% على مدى الشهر الحالي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتًا واحدًا إلى 57.42 دولار للبرميل، متجهًا لتحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية، والارتفاع نحو 10% خلال سبتمبر.







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