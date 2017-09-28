انضمام المملكة لمؤشر فوتسي يجذب 3.5 مليار دولار

المواطن - وكالات

تنتظر الأسواق إعلان شركة “فوتسي راسيل” قرارها بشأن انضمام المملكة والكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية غدًا بعد أن تم وضع السوقين ضمن الأسواق الخاضعة للمراجعة.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الانضمام 750 مليون دولار إلى سوق الكويت، 3 مليارات و500 مليون دولار للسوق السعودية.

ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلق في عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.

ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها، بحسب “العربية”.

ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وبلغ متوسط العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية أكثر من 8% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة 3,6%.







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