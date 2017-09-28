انقطاع الاتصالات اليومي يعزل مركز الوديعة بشرورة

الموطن- حسين الحامد - شرورة

‎يعاني سكان مركز الوديعة بمحافظة شرورة من ضعف شبكة الجوال والاتصال منذ يومين معبرين عن تذمرهم من عدم تحرك الجهات المعنية في شركات الاتصالات بإيصال خدمة الجوال والإنترنت إليهم.

‎ويعد تعثر اتصالات المشتركين إحدى الإشكاليات التي يعاني منها الأهالي علاوة على غياب خدمات الإنترنت على الرغم من اشتراكهم فيها، ملوحين بتقديم شكوى جماعية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الوضع السيئ للخدمات الضعيفة التي تقدمها لهم شركات الاتصالات بينما هم يدفعون فواتير ورسوم الشبكة رغم رداءتها.

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وأكد عدد من المواطنين تجدد معاناتهم بعدم فاعلية شبكة الإنترنت 3G وعدم قدرتهم على التصفح بالشكل المطلوب، ما حرمهم من التعامل مع تلك التقنية الحديثة التي أضحت مجالا واسعا يمكن الاستفادة منها من خلال تحميل الملفات التي يرغبون بمشاهدتها والتعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرين إلى أنهم كانوا يحلمون بل ويتطلعون للتعامل مع شبكة الـ 4G التي أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع الإنترنت وليس 3G التي أصبحت من الماضي.

وأشار الأهالي إلى أن أبراج شركة الاتصالات السعودية صارت مجرد مجسمات لا تقدم الخدمة.

‎وأكدوا أن الانقطاع المتكرر للشبكة انعكس على خدمات الإنترنت، رغم مطالب الأهالي المتكررة بتقوية الشبكة، دون نتيجة.

‎ولفت الأهالي إلى أن المعاناة تتواصل حيث تنقطع الشبكة لفترات طويلة تتجاوز الـ10 ساعات يوميًا، ما يعوق تواصل المواطنين مع ذويهم، ويعوق الاتصال بالجهات الخدمية المهمة مثل الشرطة، والهلال الأحمر، والدفاع المدني.







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