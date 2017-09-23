بالأرقام.. عمر السومة جلاد لا يرحم في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

واصل مهاجم النادي الأهلي، المحترف السوري عمر السومة، نجاحه وتألقه برفقة فريقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز السومة هدفًا في مباراة الأهلي والباطن ضمن الجولة الرابعة “جولة الوطن”، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الهدف أصبح عمر السومة قد سجل ضد %100 من الفرق التي واجهها في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 76 هدفًا في شباك 17 فريقًا مختلفًا، ولم يسلم منه أي فريق.

هذا وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعا في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وتعرض رئيس الباطن ناصر الهويدي للطرد من حكم المباراة في الدقيقة 41.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، تمكن مدافع الأهلي معتز هوساوي من إحراز هدف الفوز عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 10 نقاط.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.







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