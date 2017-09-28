بالأرقام .. 10 حقائق عن مشروع جدة داون تاون

المواطن - جدة

تشهد المملكة العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ويعتبر مشروع جدة داون تاون الذي أعلن عنه أمس أحد هذه المشاريع الواعدة.

وتقوم فكرة مشروع جدوة داون تاون على إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.

وفيما يلي 10 حقائق حول مشروع جدة داون تاون الجديدة:

مشروع جدة داون تاون يهدف لتهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم. يقدر إجمالي مسطحات البناء في مشروع جدة داون تاون أكثر من 5 ملايين متر مربع. يضم جدة داون تاون 12 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة. الوحدات السكنية في جدة داون تاون تمثل حوالي 42% من مساحة المشروع، فيما تمثل مناطق التجزئة والترفيه، حوالي 35%، بينما تغطي منطقة المكاتب 12%، وتغطي منطقة الضيافة 11%. يتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في جدة داون تاون حوالي 18 مليار ريال على مدى 10 سنوات. مشروع جدة داون تاون سوف يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل خلال مدة تنفيذه. سيتم وضع حجر الأساس لمشروع جدة داون تاون خلال الربع الأول للعام 2019 م. من المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام 2022م. يشمل المشروع متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومنطقة مركزية لأنشطة الأعمال والابتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية وغيرها. سيسهم مشروع جدة داون تاون في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، ما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.







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