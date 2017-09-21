بالأسماء.. ترقية عدد من الموظفين برئاسة المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أصدر نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، قرارًا بترقية عدد من الموظفين بالرئاسة.

وكان القرار على النحو التالي:

المرتبة التاسعة:

فريد بن أحمد سندي

سعد بن محمد ناقور

عبدالرحمن بن سليم الهندي

المرتبة الثامنة:

وليد بن صالح اللحياني

رايد عبدالرحمن الحتيرشي

خالد بن هلال الحتيرشي

محمد بن هاشم خوج

مناع جمعان الغامدي

خالد بن عايد اللهيبي

فائز بن سعيد حجازي

سعد بن حامد الحارثي

منصور بن محمد المنصوري

المرتبة السابعة:

عبدالله بن سعد المنعمي

أسامه بن حسين اليماني

ناصر بن سعيد البركاتي

حسين بن حسن العسافي

فهد بن عويضة اللهيبي

عبدالله بن عايض الصاعدي

رائد بن نافع العبدلي

ناصر بن محمد ودعاني

فارس محمد الصاعدي

محمد أحمد الصاعدي

هلال عبدالله اللهيبي

سعيد محمد السلمي

معتوق بن مطلق اللحياني

هاني بن عمر تكروني

صلاح بن سعد الدهاسي

المرتبة السادسة:

عبدالله بن محمد عسيري

سالم بن حمد الأحمدي

سامي عيد السويهري

أيمن بن منصور المطرفي

محمد بن عطية الزهراني

غازي بن فهد الذبياني

غزاي بن عبدالله المطرفي

علي بن يحيى الأهدل

خالد بن سالم الشريف

تركي بن رشاد نوح

يحيى بن محمد زوير

حياة بنت يحيى الخزاعي

فوزية بنت عبدالله الخزاعي

خديجة بنت محمد برناوي

منال بنت إبراهيم اللحياني

وتمنى الشيخ الخزيم للموظفين الذين تمت ترقيتهم التوفيق والسداد.

وعبّر الموظفون عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام ونائبه لشؤون المسجد الحرام والمسؤولين في الرئاسة على هذه الثقة الغالية، والتي ستكون دافعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء.







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