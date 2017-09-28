بالأسماء.. ‏‫تجديد تكليف 12 من مديري ورؤساء الأقسام في تعليم الرس

المواطن -دليل العمري -الرس

أصدر مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان الطعيسي اثني عشر قراراً إدارياً يقضي بتجديد التكليف لرؤساء ومديري مكاتب وأقسام في الإدارة التعليمية اعتباراً من نهاية تكليفهم حتى تاريخ 1440/1/5هـ.

وجدَّدت القرارات التي صدرت أمس تكليف كل من: تركي بن عبد الله الكدري مديراً لمكتب مدير التعليم، علي بن صالح العميري مديراً لمكتب المساعد للشؤون التعليمية، عبد الله بن بنيدر الحربي مديراً لمكتب المساعد للشؤون المدرسية، منيرة بنت عبد الرحمن الضباح مديرة لمكتب المساعدة للشؤون التعليمية، محمد بن عبد الله الغفيلي رئيساً لقسم المتابعة الإدارية, منصور بن صالح البطاح مديراً لإدارة شؤون المباني، وبدر بن مناور الوسيدي رئيساً لقسم التشغيل والصيانة بإدارة شؤون المباني، خالد بن إبراهيم العايد رئيساً لقسم الصيانة الذاتية بإدارة شؤون المباني، صالح بن محمد الصيخان رئيساً لقسم الأراضي والبرمجة بإدارة شؤون المباني؛ وعبد الله بن سليمان الشارخ رئيساً لقسم الإشراف والتنفيذ بإدارة شؤون المباني، وخالد بن غريب الحربي رئيساً لقسم الأمن المدرسي، وثامر بن عيد العوفي رئيساً لمكتب (وفاء).







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