بالصور.. أحوال جدة تستقبل المواطنين بالحلوى والهدايا احتفاءً باليوم الوطني

المواطن - وليد الفهمي - جدة

مواكبة للاحتفاء باليوم الوطني 87 للمملكة، استقبلت مكاتب الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين، صباح الاثنين، بالحلوى والهدايا التذكارية.

وتوشحت معظم المكاتب بشعار الوطن في صالات الاستقبال والممرات، حيث عم اللون الأخضر شعارًا وإضاءة في كل جنبات كل إدارة؛ احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.

وقد عبر مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، عن خالص التهنئة باسمه واسم منسوبي الأحوال بمنطقة مكة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، التي نستحضر من خلالها الأمجاد التي تحققت لهذا الوطن بقيادة المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- التي جمع بها الشتات ووحد الصف والكلمة تحت راية التوحيد ومسيرة العطاء التي تواصلت على أيدي أبنائه الملوك البررة من بعده.

وسأل الله جلت قدرته أن يديم على وطننا الأمن والأمان، وأن ينصر جنودنا، ويعلي كلمة الحق التي يحملها شعار هذا الوطن، ويعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع ووطننا يرفل في ثياب العز والشرف.







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