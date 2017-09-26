بالصور.. أمانة جدة تستعيد 266 ألف متر من أراضي الدولة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

تمكنت بلدية أم السلم الفرعية من إحباط تعديات على عدة مواقع تابعة لنطاق البلدية تجاوزت مساحتها 265 ألف متر مربع.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في تقديم الخدمات البلدية وإنفاذاً لتوجيهات أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات والحد من بناء العشوائيات.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس أحمد الغامدي أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بإزالة تعديات في 43 موقعًا عبارة عن مخطط عشوائي ومستودعات وأحواش غير نظامية بمساحة تقدر بـ 261,000 م2.

كما قامت بلدية الجنوب الفرعية بإحباط تعديات في نطاق الفرع جنوب محافظة جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الزهراني أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بإزالة تعديات في 3 مواقع عبارة عن أحواش غير نظامية بمساحة تقدر بـ 5,000 متر مربع.

وشكرت أمانة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :