بالصور.. أناشيد وبالونات بصور القيادة في احتفال معهد العاصمة النموذجي باليوم الوطني 87

المواطن - الرياض

بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية وبحضور كشافة مركز الأمير أحمد الكشفي ومنسوبي المعهد والطلاب متوشحين بأوشحة عن اليوم الوطني وحاملين الأعلام، انطلقت المسيرة الوطنية تحت شعار ( ولاء ووفاء) الأربعاء الماضي.

وقال محمد الشهري مشرف الإعلام التربوي بالمعهد إن المسيرة بدأت بالنشيد الوطني، ثم واصلت المسيرة جولتها في المعهد بمصاحبة الأناشيد الوطنية يتقدمهم الخيالة حاملين راية التوحيد، فيما تم التجمع عند اللوحة الوطنية الكبرى المعبرة عن الفرحة باليوم الوطني.

وتم إطلاق آلاف البالونات ذات اللون الأخضر والأبيض حاملة صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وقال الطخيم إن المملكة تحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وما تشهده من نهضة تنموية شاملة تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة لتوفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية المواطن ،خاصة مع الرؤية الحكيمة رؤية 2030 التي بدأنا نقطف ثمار نجاحها.

ونفذت الأقسام التعليمية بالمعهد العديد من الفعاليات احتفاء بهذه المناسبة الغالية حيث نظمت روضة الأمير سلطان بن محمد عدة فعاليات ومنها العرضة السعودية وعمل فني باسم (الوطن في عيون أطفالنا) عبر الأطفال من خلاله عن فرحتهم باليوم الوطني من خلال تلوينهم لخارطة المملكة باللون الأخضر وكذلك وضعت لوحة للأطفال والمعلمات تحت شعار ( أحبك يا وطني ومن أجلك أعبر عما بداخلي ) لتسجيل شعورهم بمدى حبهم للوطن تحت إشراف ومتابعة من قائدة الروضة عتاب التركي.



ونُفذت عدة فعاليات في القسم الابتدائي حيث قُدم برنامج الإذاعة المدرسية خلال الطابور الصباحي وتضمن العديد من الكلمات والأناشيد التي قدمها الطلاب ووزعت باقات الورد على الطلاب والمعلمين وكذلك الزوار وقد أقيمت ندوة عن اليوم الوطني قدمها عبدالرحمن البشري تحت إشراف ومتابعة من قائد القسم الأستاذ مسفر الزهراني.



وفي القسم المتوسط نُفذت عدة أنشطة بمناسبة اليوم الوطني ومنها محاضرة عن رؤية 2030 وكذلك مسابقة رسم لمعالم وطننا الغالي وكذلك مسابقة (صورة وأجمل تعليق) ومهرجان رياضي ترفيهي تحت إشراف ومتابعة من قائد القسم محمد الفهيد.



وفي القسم الثانوي وبحضور المدير العام تم الاحتفال بهذه المناسبة الغالية حيث بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم كلمة قائد القسم الأستاذ لطفي الدرعان تحدث فيها عن الوطن والمواطنة الصالحة التي يجب أن يتحلى بها كل فرد من أفراد هذا المجتمع، ولا بد أن يكون حب الوطن مغروساً في قلوبنا طلاباً ومعلمين مع بقية المواطنين. ثم توالت فقرات الحفل حيث ألقى الأستاذ عبدالله الفوزان كلمة عن هذه المناسبة ثم قدم مجموعة من الطلاب عدة أناشيد وطنية تخللها العديد من المسابقات والجوائز وكذلك عرض مرئي عن اليوم الوطني ورجال الأمن.

ووضع المعهد العديد من اللوحات التعبيرية عن هذه المناسبة في مرافقه وقد زُينت البوابات بالبالونات ذات اللونين الأخضر والأبيض وقامت كشافة مركز الأمير أحمد الكشفي بالتعاون مع النشاط الطلابي والعلاقات العامة والإعلام بتوزيع باقات الورد وبطاقات تهنئة على المواطنين ورجال الأمن عند الإشارات المرورية وكذلك لمنسوبي المعهد، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.









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