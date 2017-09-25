بالصور.. احتفالية السفارة السعودية لدى الأردن باليوم الوطني

المواطن - نوف العايد

احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمّان بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني السعودي، حيث أقام السفير الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود حفل استقبال بهذه المناسبة مساء أمس، حضره عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الأردن وعدد من الإعلاميين.

وألقى سموه، كلمة بهذه المناسبة حملت في طياتها الترابط العميق بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لما تشهده كلا المملكتين من أواصر قوية وعلاقات تاريخية متينة تضرب بجذورها أعماق التاريخ، والتي تبرز من خلال السياسات الحكيمة المتبعة في كلتا الدولتين من خلال التواصل الدائم والمستمر وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والتي تتلاقى في جميع التحركات الإقليمية والدولية.

وثمن السفير خلال خطابه دور المملكة الأردنية التي تقوم به لخدمة القضايا الإنسانية والعربية، مشيرًا إلى ما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية وسياسية، باحتضان اللاجئين الهاربين من الحروب والأزمات في بلدانهم خاصة الإخوة السوريين الذين هربوا من ويلات الحرب في بلادهم واستقبال المملكة لهم بكل ترحيب.

وتضمن الحفل وصلات غنائية وطنية وتراثية بمشاركة فرقتي جوهرة السعودية الشعبية وشهران، اللتين قدمتا العديد من الفنون والرقصات الفلكلورية الشعبية السعودية، مضيفين على الأمسية لونًا مميزًا، من خلال عروضهم والتزامهم بملابسهم التي تعود إلى تراث الماضي العريق للمملكة العربية السعودية.