بالصور.. الأخضر يكسو مدرسة الترمذي ومتوسطة الغال احتفالًا باليوم الوطني

المواطن - حسن عسيري - أبها:

احتفلت مدرسة الإمام الترمذي ومتوسطة الغال في أبها، الخميس، بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين وذلك وسط ابتهاج كبير، وفرحة غامرة من الطلاب والمعلمين.

وقد زينت المدرسة بالأعلام الخضراء، والأعمال الفنية التي تخدم هذه المناسبة الغالية وتعزز قيم الانتماء والمواطنة.

وارتدى الطلاب الزي الوطني، وتزينوا بالأوشحة حاملين راية التوحيد.

واشتمل الحفل على عدد من الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن هذه المناسبة الغالية كما شارك المعلمون والطلاب في التعبير عن مشاعرهم الوطنية من خلال الجدارية التي وضعت في المدرسة للتعبير عن هذه المناسبة الغالية .

وفي ختام الحفل ألقى قائد المدرسة زايد أحمد عسيري كلمة بهذه المناسبة رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى زملائه المعلمين وأبنائه الطلاب بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي سائلاً الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد وأن يديم الأمن والإيمان وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود.







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