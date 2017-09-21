بالصور.. التجمعات الشبابية تؤرق حياة أهالي حي الحيلة الغربي بمحايل

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

أبدى عدد من سكان حي الحيلة الغربي، الواقع جنوب محافظة محايل، استياءهم الشديد وتذمرهم من التجمعات الشبابية والذين يرتكبون فيها العديدَ من المخالفات ومنها التجمعات والتفحيط والدوران في ذات الموقع؛ مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح عدد من المواطنين أن هذه التجمعات الشبابية تتمركز بجوار حديقة الملك سلمان مع ساعات الصباح الأولى ثم يعودون في تمام الساعة السادسة أو السابعة صباحاً، إذ يستغلون غياب دوريات المرور.

وأضافوا أن الدوريات الأمنية في المحافظة تقوم بدور فعال ومميز، كما أنه تم التواصل معهم من قبل الأهالي لإبلاغهم عن هذه التجمعات التي تسببت في إرباك صغار السن وسكان الحي، لافتين إلى أن هذه التصرفات أربكت أهالي الحي.

وأشاروا إلى أن الدوريات الأمنية أفادت بحسب قولهم إن هذا الموقع ليس من اختصاصها بل من اختصاص دوريات المرور.

وطالب سكان حي الحيلة الغربي بوضع الحلول الجذرية التي تضمن عدم انتشار وبقاء هؤلاء المخالفين، وتكثيف دوريات المرور وخاصة في إجازة نهاية الأسبوع، والتي تشهد تجمعات هؤلاء المفحطين والمستعرضين بإعداد كبيرة.







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