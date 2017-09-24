بالصور..”الترفيه” ترسم فرحة الوطن على وجوه أسر الشهداء

المواطن - الرياض

وضعت الهيئة العامة للترفيه، “شهداء الوطن” على هرم اهتماماتها عند إعدادها لروزنامة فعاليات اليوم الوطني السعودي السابع والثمانين.

واكتظ مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات مساء أمس ، منذ الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بأبناء وأهالي “شهداء الوطن” في الفعالية التي أعدت خصيصاً لهم في هذا اليوم التاريخي.

وكانت الهيئة قد تواصلت مع لجنة أهالي الشهداء التي تضم مندوبين من وزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الدفاع التي وجّهت بدورها دعوات خاصة لأبناء وأهالي “شهداء الوطن” لحضور الفعالية، حيث تم تكريم جميع أهالي شهداء الحد الجنوبي والوطن، وذلك إحياءً لذكراهم وتخليداً لتضحياتهم.

ونجحت الهيئة في رسم ملامح الفرح بيوم الوطن، وبخاصة شريحة الأطفال من خلال البرنامج الترفيهي المخصص لهم، والذي يهدف إلى تنمية حب الوطن، وتعظيم ما أنجزه ذووهم من شهداء الحد الجنوبي والوطن كافة.

العروض المسرحية كانت حاضرة بمسرحية “حبل غسيل” الكوميدية والتي تفاعل معها الجمهور كثيراً، بالإضافة إلى أمسية شعرية، تغنى فيها الجمهور بأبيات في حب الوطن، كما تم تقديم هدايا تذكارية لجميع الحضور.

من جانبهم قدر أهالي وأبناء الشهداء بادرة الهيئة العامة للترفيه، في الاحتفاء بهم وتكريمهم في يوم الوطن الكبير في وحدة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-، مؤكدين على تلاحم الوطن وتماسكه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.







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