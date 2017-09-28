بالصور.. الجمال السائبة تضع حياة سالكي طريق الملك عبدالله السريع في خطر

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

شكل عدد من الجمال السائبة إرباكًا كبيرًا لسالكي طريق الملك عبدالله السريع، الرابط بين أحد رفيدة وأبها، حيث كادت أن تتسبب في وقوع حوادث على المسارين، وكذالك عرقلة حركة المرور.

وتسببت الجمال السائبة في الأزمة في وقت انتهاء الدوام وعودة الموظفين والطلاب إلى منازلهم، حيث كان الطريق مزدحمًا بالمركبات، وهو ما شكل خطرًا على أرواح سالكي الطريق.

وأكد أحد مرتادي الطريق في تصريحات إلى “المواطن“، أن هذا المشهد يتكرر على هذا الطريق كثيرًا، حيث تسببت الجمال السائبة في إزهاق أرواح العديد من المواطنين، وتم تبليغ عمليات المرور بذلك.

وتمنى المواطن أن تتخذ الجهات المسؤولة عن حركة السير قرارًا بحجز هذه الإبل ومعاقبة صاحبها، أو عمل مزاد عليها وفق النظام المعمول به؛ حتى يتم ردع أصحاب هذه الإبل، بدلًا من تركها على الطرق السريعة.







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