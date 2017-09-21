بالصور.. المدرسة 439 بجامعة الأميرة نورة تستقبل طالباتها بحفل مبهج

المواطن - الرياض

استقبلت إدارة ومنسوبو المدرسة الابتدائية 439 بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن طالباتها، للعام الدراسي الجديد 1438 – 1439 هـ، بالورود والحلوى، وقامت قائدة المدرسة باستقبال الطالبات بنفسها وتبادلت معهن التحية والترحاب.

وخلال الطابور الصباحي ألقت قائدة المدرسة الأستاذة فاطمة عبداللطيف الجوفي كلمة ترحيبية لجميع الطالبات وشكرتهن على الانضباط والحضور المبكر قبل موعد الطابور الصباحي؛ مما يدل على حرصهن وحبهن للمدرسة، وحثتهن على المثابرة والاجتهاد لكسب أعلى الدرجات.

وأعربت الأستاذة فاطمة الجوفي عن مشاعر الحب والحنان نحو الطالبات التي تعتبرهن مثل بناتها، وأضافت قائلةً: اليوم تأتين إلى المدرسة بعد طول غياب وطول انتظار، ها هي مدرستنا وبصحبة هيكلٍ إداري وتعليمي هن للعطاء والإخلاص منابر تستقبلهن بحماس ولهفة، وتعايدهن، وتزرع البسمات في وجوههن النقية.

وتتميز المدرسة 439 بجامعة الأميرة نورة بوجود بيئة تعليمية وإبداعية مميزة، ونخبة من المعلمات المتميزات، كما اعتمدت المدرسة تطبيق نظام التعلم الإلكتروني الذكي المسمى “كلاسيرا” التي تعمل على تجهيزه شركةٌ عالمية مختصة، وهو عبارة عن برنامج تعليم إلكتروني ذكي يربط كلَّ مَن في العملية التعليمية من(طلاب- معلمين- أولياء أمور) ببعض عن طريق برنامج واحد للجميع.







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