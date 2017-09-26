بالصور.. “المواطن” ترصد انطلاق تمارين نادي أبها وتعثر استكمال المنشآت

المواطن _ سعيد مشهور - أبها

انطلقت تمارين فريق أبها استعداداً لمنافسات دوري الدرجة الثانية، حيث يعاني فريق نادي أبها من عدم استكمال منشأة النادي المتعثرة منذ سنوات مما اضطر الفريق لإجراء مرانه الأول على ملعب أمانة منطقة عسير بحدائق المشهد بأبها حيث يعتبر الملعب غير مناسب لإعداد الفريق لدوري الدرجة الأولى الساخن.

صحيفة “المواطن” التقت بالمشرف العام على نادي أبها لكرة القدم علي بن مشعط الذي قال: “الحمد لله رب العالمين ويسرني في هذا اللقاء أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٧ فالوطن كل شيء والله يديم الأمن والأمان”.

وعن استعدادات الفريق للموسم الرياضي قال إن الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد الحديثي تسعى بعون الله لتحقيق طموحات محبي النادي.

وأضاف أن نادي أبها يعاني من الظروف وأهمها عدم استكمال المنشأة حتى أننا اليوم إلى الساعة ٢ ظهرًا ونحن لا نعلم أين يتمرن الفريق، وعن المنشأة الرياضية أوضح أن التعثر لا يزال قائمًا وسنبذل قصارى الجهد والباقي على الله.







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