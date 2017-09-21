بالصور.. انتشال جثث 3 أطفال سقطوا بمستنقع مائي في الليث

المواطن - أحمد العُمري - الليث

انتشلت فِرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة الليث، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، جثث ثلاثة الأطفال كانوا قد سقطوا في “مستنقع مائي”، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد، سعيد سرحان، أن ثلاثة اطفال أشقاء بنتان وولد، تتراوح

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن ثلاثة أطفال أشقاء بنتان وولد، تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات، فُقدوا عصر الأربعاء، وعلى إثر ذلك ورد بلاغ من قبل ذويهم للمركز الوطني للعمليات الموحدة.

وأضاف سرحان على الفور تم توجيه فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بالانتقال لموقع الحادث، ومن خلال بحث فرق الإنقاذ بمنطقة بلاغ الفقدان تم العثور على آثار تشير بمرور الأطفال الثلاثة بالقرب من “مستنقع مائي”، بالقرب من منزلهم.

وأشار سرحان إلى أن فرق الإنقاذ المائي بدأت أعمالها في الغوص وتمشيط المستنقع حتى تم العثور عليهم متوفين، وقد عمل الغواصين على انتشالهم وإخراجهم إلى خارج المستنقع بعد أن فارقوا جميعهم الحياة، مبينًا أن الأطفال الثلاثة تم نقلهم إلى مستشفى الليث العام لإكمال تسليمهم للجهات المختصة.







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