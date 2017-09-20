بالصور.. تظاهرة أمام الأمم المتحدة ضد خطاب روحاني

المواطن - وكالات

نظام المئات من أبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة تظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع إلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، كلمته اليوم الأربعاء، أمام الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منظمة مجاهدي خلق المعارضة، شخصيات أميركية كالسيناتور السابق عن كانكتيكات جو ليبرمان والسفير الأسبق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون، والسناتور السابق عن نيوجرسي توريسلي.



وأكد السيناتور توريسلي في كلمته أنه “لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط طالما يتربع نظام الملالي على عرش السلطة في إيران”.



كما انتقد الصمت العالمي حيال الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في إيران.







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