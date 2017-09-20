بالصور.. جموع المصلين بقنا محايل تشيع الشهيد آل فروان

المواطن - أحمد الشهري - قنا

شيعت جموع من المصلين بمركز قنا التابع لمحافظة محايل اليوم الجندي أول محمد بن أحمد علي آل فروان أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته ، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي بمنطقة جيزان.

وتقدم المصلين رئيس مركز قنا سعد بن يحيى الحياني، وأهالي المركز وعدد من الضباط والأفراد، ونقل رئيس المركز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أكد ذوو الشهيد أنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الطاهر والذود عن حدوده، معبرين عن فخرهم بما سطره ابنهم من بطولة وتضحية.

وقالوا: “لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس”، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :