بالصور.. جوازات مطار جدة تشارك المسافرين احتفال اليوم الوطني بالتمر والقهوه العربية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

شاركت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة المسافرين في احتفالية اليوم الوطني إذ قدمت لمسافريها التمر والقهوة العربية تجسيدا لأصالة المملكة وكرمها وحسن ضيافتها وما يحظى به كل زائر لهذا الوطن المعطاء.

فيما تضمنت الاحتفالية تقديم الماء البارد للمسافرين وتوديعهم بكل حب بالورود في وقت توشحت فيه الصالات بالأعلام الخضراء واللون الأبيض والأخضر حيث كان لذلك الأثر الطيب في نفوس المسافرين ونقل الصورة المشرفة للمملكة العربية السعوديه وما تقدمه في سبيل راحة مسافريها.

وكانت الاحتفالية بإشراف ومتابعة من مدير جوازات الملك عبدالعزيز العقيد سليمان اليوسف ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية العقيد فيصل الراجحي وكذلك مدير شعبة المناوبات العقيد صالح الزهراني.







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