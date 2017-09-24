بالصور.. حسين الجسمي يشارك فرحة المملكة باليوم الوطني : أنا بين أهلي وناسي

المواطن - جدة

وصف الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة” مشاركته ووقوفه أمام الجمهور السعودي في الاحتفالية الكبيرة في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في مدينة جدة، بأنه بين أهله وناسه وعشيرته في المملكة العربية السعودية.

وقال حسين الجسمي : “احتفلت في السعودية وكأنني أحتفل في الإمارات.. أهلي وناسي وإخواني وعشيرتي.. شكراً لرقيكم معا أبدًا”، وذلك خلال وقوفه على المسرح وسط تفاعل الجمهور الكبير خلال وصلته الغنائية الذي قدم بها مجموعة من الأغنيات من بينها أغنية “سلمان الشهامة”.

وقد شهدت مشاركة حسين الجسمي في الاحتفالية الوطنية الكبيرة، تقديم أوبريت الحفل الرسمي في بداية الحفل الذي نُقل على الهواء مباشرة عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية، وبمشاركة 11 فناناً من أهم نجوم الأغنية الخليجية، من كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي وألحان “سهم”.

وأكد حسين الجسمي سعادته بهذا التجمع الكبير لنجوم الفن السعودي والخليجي ابتهاجاً بالذكرى الـ87 على توحيد المملكة العربية السعودية.

هذا وتم تكريم الجسمي بدرعين تكريميتين عن مشاركته في الحفل الوطني، وتم منحه الزي الخاص بالمنتخب السعودي لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا، كتب عليه اسمه، وذلك من قبل الهيئة العامة للرياضة في السعودية منظمة الحفل إلى جانب الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا.







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