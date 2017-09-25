بالصور.. رئيس بلدية أضم يتفقد مركز حقال ويطلع على مطالب الأهالي

المواطن - أحمد العُمري - أضم

تفقد رئيس بلدية محافظة أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي، صباح اليوم الاثنين، مركز حقال غرب المحافظة ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمراكز بالمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين والاطلاع على الخدمات البلدية المقدمة لهم.

ورافقت “المواطن“، المهندس الذيبي ورؤساء الأقسام ذات الاختصاص بالبلدية خلال جولته، حيث اطلع فور وصوله ميدانيًا على مستوى الخدمات البلدية في السوق الشعبي كما اطلع على عدد من المحلات التجارية والمطاعم لرفع مستوى الاشتراطات الصحية والتجهيزات.

وعقب ذلك التقى الذيبي رئيس مركز حقال علي الجبيري وعددًا من مشايخ وأعيان المركز.

وأكد الجبيري أن أهالي مركز حقال يتطلعون في القريب العاجل إلى وصول كافة الخدمات البلدية للمركز وللقرى التابعة لها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشاريع والخدمات البلدية متعثرة وأخرى غائبة عن حقال ومراكزها.

ووعد المهندس الذيبي أهالي مركز حقال بإجراء صيانة عاجلة لعقبة الحمضة التي تعاني منذ سنوات ولمغسلة الأموات الوحيدة، لافتًا إلى أن جميع احتياجات المواطنين سوف ترفع للجهات المختصة لاعتمادها واعتماد ميزانيات لها وتنفيذها.

ورافق رئيس البلدية الذيبي عدد من الأهالي للاطلاع والوقوف على طلبات قراهم عن كثب والاستماع لهم حيث أغلبها يدور حول محور السفلتة والإنارة ودرء مخاطر السيول.

ومن جهته، أوضح المهندس الذيبي في تصريحات إلى “المواطن” أن هذه الجولة جاءت من أجل الوقوف على مطالب واحتياجات وآراء المواطنين وتطوير الخدمات التي توفرها البلدية لمركز حقال وكذلك قياس مدى رضا المستفيدين من مستوى الخدمة المقدمة من بلدية أضم.

وشدد الذيبي على أن البلدية مستمرة في سعيها لإيصال جميع الخدمات البلدية لكافة مراكز المحافظة والقرى التابعة لها وتلمس احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية.

يذكر أن المهندس سليمان الذيبي قد بدأ مهام عمله رئيسًا للبلدية خلفًا للمهندس عبدالعزيز المالكي في شهر ذي الحجة المنصرم، فيما ستستمر جولته الحالية لتشمل مراكز المرقبان وربوع العين والجائزة حسب الجدول الموضوع لهذه الزيارات.







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