بالصور.. راية التوحيد تزين شوارع وميادين جدة في ذكرى اليوم الوطني

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ87، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية حيث توشحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها براية التوحيد كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس عمر الحميدان، أنه تم تركيب نحو 1000 علم في أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة جدة, وسيتم توزيع 20 ألف علم، كما تم تزيين مداخل جدة وميدان البيعة وميدان خادم الحرمين الذي يحمل أطول سارية علم في العالم وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية الذي سيضاء بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه تم تزيين مباني البلديات الفرعية ومبنى الأمانة الرئيس الذي سيعرض على واجهته عرض مرئي وثائقي قصير بمناسبة اليوم الوطني، فيما سيشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (أبرق الرغامة) يوم الاثنين المقبل حفل اليوم الوطني بالشراكة مع إدارة التعليم وبحضور 1200 طالب، حيث سيتضمن أوبريت بعنوان (رؤية وطن ) وعرض مسرحي بعنوان (رتوش).

ولفت إلى أن محافظة جدة ستشهد عروضًا للألعاب النارية على كورنيش جدة وفعالية صندوق اليوم الوطني بممشى شارع فلسطين وعروض جوية التي ستقام بالتنسيق مع هيئة الترفيه.







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