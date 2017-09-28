بالصور.. رحلة لـ 120 طالبًا في بدر ضمن احتفالات اليوم الوطني

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

نظمت محافظة بدر وضمن برنامج فعاليات اليوم الوطني رحلة لعدد ١٢٠ طالبا من مدارس المحافظة ببرنامج عيش السعودية إلى المدينة المنورة بالتعاون مع شركة أسراب طيبة لتنظيم الرحلات والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المواطنة لدى الطلاب وتعريفهم بما تحتويه المدينة المنورة من أماكن نبوية وتاريخية وحضارية والدور السعودي في الحفاظ على التاريخ النبوي وتطوير المدينة المنورة لتكون واحدة من أجمل مدن المملكة.

ويهدف البرنامج من جهة أخرى لربط ذكرى اليوم الوطني بالإنجازات السعودية التي تحققت منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.







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