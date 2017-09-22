بالصور.. ستبقى بلادي #منار_الأمم تُزين ملعب مباراة الأهلي والباطن

المواطن ـ محمد سلام

رفع لاعبو فريقي الباطن والأهلي لافتة عليها عبارة “ستبقى بلادي منار الأمم”، وذلك قبل انطلاق مواجهة الأهلي والباطن، في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهد ملعب الباطن تواجد العديد من اللافتات للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رقم 87.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1، وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعًا في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وتعرض رئيس الباطن ناصر الهويدي للطرد من حكم المباراة في الدقيقة 41.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي، أمس الخميس، بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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