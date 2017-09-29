بالصور.. شركات السيارات العالمية تخطب ود السعوديات بعد قرار القيادة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لا تزال عيون العالم تتركز بشكل رئيسي على الإجراءات التطويرية التي تتخذها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فبعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي أبرزت المرسوم الملكي الصادر بشأن السماح للمرأة السعودية باستخراج تراخيص قيادة السيارات، سارعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات في استغلال القرار وتقديم التهاني للمرأة السعودية.

ولم يمض كثير من الوقت حتى بدأت شركات عالمية في محاولة تطوير الجوانب التسويقية في المملكة، والسعي نحو استطلاع آراء السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السيارات التي يرغبن في قيادتها والسؤال عن أي الطرز التي يفضلنها بشكل رئيسي، كما تحدثت الصفحات الرسمية للعديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

أهلًا بكِ على مقعد القيادة

اتخذت الشركة الأميركية العملاقة “فورد” من القرار مناسبة لإعلاء شعار جديد يقدم التهاني للمرأة على قيادتها للسيارات بعنوان “Welcome To The Driver’s Seat” بمعنى مرحبًا بكِ في مقعد القيادة.



طريقي

كان هذا الشعار هو عنوان الحملة التي أطلقتها شركة “فولكس فاجن” الألمانية العملاقة لتقديم التهاني للمرأة السعودية على القرار، وكتبت “الحين دورك تجلسين في مقعد القيادة”، كما شاركت هاشتاغ “#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة”.



2018 GRL

تميزت عملاقة السيارات اليابانية “نيسان” بالإبداع في منشورها المهنئ للمملكة، حيث اختارت شكل اللوحة المعدنية المعلقة بمقدمة ومؤخرة السيارات، لتكتب عليها “بنت 2018” في إشارة إلى جواز قيادة المرأة للسيارات خلال العام المقبل.



الطريق لكِ

بشعار جذاب، قررت شركة “جاكوار” العملاقة تقديم التهاني للمرأة السعودية على طريقتها الخاصة، بالتأكيد على شعار “الطريق لكِ” وتفعيل هاشتاغ “#SaudiWomenCanDrive”

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