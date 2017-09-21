بالصور.. فريق منتهى التطوعي.. طموح 4 آلاف شاب لخدمة الوطن

العمل التطوعي من أجمل الأعمال وأنبلها حيث يقدم فيه المتطوع خدماته دون مقابل ابتغاء الأجر والمثوبة من الله سبحانه.

بدأ عام ٢٠١٦ بعمل فريقه الذي سماه “منتهى التطوعي” وذكر سبب التسمية أن المنتهى هو نهاية شيء وهدف فريقه هو الوصول بالشخص لآخر نقطة متجاوزاً المشاق والمصاعب ليكون بعدها طريق النجاح والتفوق.وأوضح أن الفكرة راودتهُ بعد أن رأى أن المجتمع تحيط به الفتن من كل اتجاه وأن الشباب تواجههم بعض العثرات في حياتهم لذلك كان لزاماً أن يقوم بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وأن يساعد الشباب والمجتمع لتجاوز جميع العقبات والوصول للنجاح.وأكد أن من أهداف عمل فريق مُنتهى التطوعي هي مُعاونة الوطن في تحقيق رؤية 2030 والمساهمة فيها وإعادة الأمل لمن فقده والمساعدة لظهور بعض الفئات المنسية مثل الأرامل والمسنات إلى المجتمع ودعمها لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.وأشار إلى أن فريق العمل وصل عدد أعضائه إلى ٣٨٦٣ عضوًا وعضوة منتشرين في ٦ مناطق من مناطق المملكة كما أنهم استطاعوا خلال عام واحد أن يقيموا ١٣٩ فعالية.

وأوضح أن فريقهم قد حصل على جائزة عطاء العمل ٢٠١٦، وخارجياً حصلوا على المركز الثاني على مستوى العالم من منظمة هاند بي هاند الأميركية.

ولفت إلى أن فريقهم هو أول فريق تطوعي يحصل على دكتوراه فخرية من جامعة السادس من أكتوبر في مصر، كما أنهم حصلوا على وسام نادي قضاة الدولي نظير أعمالهم الإنسانية، هذه الإنجازات التي حققوها جعلت صحيفة هافتوج الأميركية تكتب عنهم بسبع لغات على مستوى العالم.

وختم بقوله إنهم يسعون لوضع بصمة حديثة لكل شخص يعمل في فريقهم، كما أنهم يجتهدون ويسعون لتغيير المجتمع للأفضل.