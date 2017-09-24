بالصور.. كرنفال وطني في جدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

المواطن - واس

أقامت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع هيئة الترفيه مساء اليوم كرنفالاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وبدأ الكرنفال بأغنية “رفرف يالأخضر” شارك فيها 11 فناناً من كبار الفنانين السعوديين والخليجيين أعقبها وصلات غنائية ثم قصيدة وطنية لتستمر بعدها مشاركات الفنانين التي خصصت لمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين.

عقب ذلك قام رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتكريم رموز الفن الخليجي والسعودي الذين قدمت لهم إهداءات بهذه المناسبة بالإضافة لقمصان المنتخب السعودي المتأهل لمونديال كأس العالم 2018 م، كما تم تكريم عدد من الملحنين، ثم صعد أبناء الشهداء للتكريم وسط ترحيب كبير واعتزاز بما قدمه شهداء الوطن من تضحيات لهذه الأرض والدفاع عنها.

عقب ذلك أُلقيت قصيدة وطنية، ليعاود الفنانون الاحتفال بليلة الوطن التي سجلت حضوراً لافتاً في نوعية الفنانين وتفاعل الجماهير.







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