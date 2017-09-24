بالصور.. ماراثون مسيرة وطن في صامطة ضمن احتفال اليوم الوطني

المواطن - عمر عريبي - جازان :

احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة باليوم الوطني السابع والثمانين بالتعاون مع بلدية محافظة صامطة، وذلك بإقامة ماراثون “مسيرة وطن” بمبادرة شبابية تطوعية احتفاءً بهذه المناسبة.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز رياضة وثقافة المشي في المملكة العربية السعودية بوجه عام وبمحافظة صامطة بوجه خاص.

ويضم ماراثون المشي مختلف الفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار في السن، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 178شابًا و20 مشاركاً من فئة كبار السن.

وأشار رئيس اللجنة هادي مدخلي إلى أن لدى اللجنة أهدافًا كثيرة، منها توعية الفرد والمجتمع بفوائد المشي حيث إنه يساعد في تخفيف الوزن وتقوية عضلات الجسم والقلب، ويساعد في خفض مستوى الكولسترول في الدم، بخلاف الفوائد الأخرى النفسية والصحية.

كما كشف مدخلي عزم اللجنة إقامة دورات تثقيفية عن اختيار نوع الحذاء المناسب للمشي، وطريقة المشي الصحيحة لعدم إصابة ممارسي رياضة المشي.

ووجه شكره لفريق الدغارير التطوعي التابع لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة، موضحاً جهوده البارزة في تنظيم الماراثون.

من جانبه أوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي دغريري أن اليوم الوطني توثيق للتاريخ ومولد جديد للمملكة، بعد سبعة وثمانين عاماً حافلة بالإنجازات على هذه الأرض الطيبة والتي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس، وواصل أبناؤه الغُر الميامين العمل من بعده تحقيقاً للإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة لانطلاق مسيرة البناء والرخاء.

ولفت إلى أن المملكة تعيش اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- مرحلة مهمة ونقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي تلامس حياة المواطن اليومية وتحسن مستواه المعيشي والعلمي.







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