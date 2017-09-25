بالصور.. مدرسة بريدة بن الحصيب في أحد رفيدة تحتفل باليوم الوطني 87

المواطن - سعيد آل هطلاء - أحد رفيدة

احتفلت مدرسة بريدة بن الحصيب الابتدائية بقطاع مكتب التعليم بمحافظة أحد رفيدة صباح اليوم باليوم الوطني الـ 87 وذلك من خلال إقامة منظومة من الفعاليات والأنشطة التي ترسخ مفهوم المواطنة وحب الوطن، حيث تمتد الفعاليات على مدار الأسبوع.

وأوضح قائد المدرسة عمر محمد آل العصيب الوادعي أن هذا الوطن الغالي المعطاء مهما قدمنا من التضحيات له فلن نوفيه حقه وإننا ننتهز هذه الفرصة الثمينة الغالية لنقدم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجميع قيادة هذا الوطن الغالي والشعب السعودي وكافه الجنود المرابطين.

وقدم الشكر إلى رائد النشاط سعد عبدالله آل حدري، وكافة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على إنجاح الحفل.







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