بالصور.. مستشفيات جدة تشارك المرضى والمراجعين الاحتفاء باليوم الوطني 87

المواطن - أحمد العُمري - جدة

شارك مستشفى الثغر بجدة، صباح اليوم، باليوم الوطني 87، بحضور مدير المستشفى الدكتور أحمد بن سالم النجراني، حيث شارك جميع المتواجدين في المستشفى من مراجعين وموظفين ومنومين بهذه المناسبة الكريمة.

وتأتي هذه الاحتفالية بهدف التذكير بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها على بلادنا المتمثلة في الأمن والاستقرار والرخاء والتطور والتقدم في شتى المجالات، ومنها المجال الصحي، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتبادل مدير المستشفى التهاني والتبريكات مع الجميع بمناسبة اليوم الوطني 87، وعبر الجميع عن شكرهم وسعادتهم بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، مع وافر دعائهم أن يحفظ الله هذا الوطن ومليكه وولي عهده الأمين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

كما احتفل مستشفى شرق جدة باليوم الوطني مشاركًا مرضاه المنومين الاحتفال بهذا اليوم بتقديم الهدايا وتهنئتهم بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة وفريق تراحم التطوعي.

ومن جهة أخرى، توشحت المنشآت الصحية بمحافظة جدة باللون الأخضر، حيث تزينت مستشفيات الولادة والأطفال بالمساعدية والملك عبدالعزيز ومجمع الملك عبدالله الطبي باللون الأخضر؛ ابتهاجًا بهذا اليوم المجيد.







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