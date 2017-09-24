بالصور.. مطار رفحاء يستقبل المسافرين بالحلوى والورود في احتفال اليوم الوطني

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

احتفل مطار محافظة رفحاء باليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية من خلال توزيع الهدايا والشعارات الوطنية والحلوى لركاب الرحلة القادمة من الرياض اليوم الأحد.

وقد كان باستقبال المسافرين منسوبو المطار وشاركوهم فرحة اليوم الوطني بتقديم الورود والحلوى وأعلام المملكة.

وعبر عدد من المسافرين عن شكرهم لمنسوبي مطار رفحاء على هذه البادرة الوطنية والتي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.







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