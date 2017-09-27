بالصور.. مواطن يحتفل باليوم الوطني مع أحفاده على طريقته الخاصة

المواطن - متعب النماصي - الجوف

يحتفل المواطن مهيزع بن بادي الشمري، باليوم الوطني كل عام في مركز الأضارع بمنطقة الجوف، على طريقته الخاصة، حيث يزين سيارته من نوع جمس موديل ٨٢م بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وأمير منطقة الجوف، فهد بن بدر، ونائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، وأعلام المملكة وعبارات الوطن في قلوبنا.

وذكر الشمري أنه كل عام يحتفل باليوم الوطني بهذه الطريقة، حيث يركب الأطفال بعمر 5 سنوات إلى 8 سنوات من أقربائه وتزيينهم بالزي والأعلام الوطنية.

وأوضح الشمري أنه ينفذ رحلة على المناطق الأثرية بالجوف، مثل مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد وقلعة زعبل بسكاكا وبحيرة دومة الجندل، كما زار ورفاقه الأطفال الشيخ نايف بن جهز الصنخ، حيث استقبلهم وقدم لهم هدايا تذكارية.

ولفت إلى أن هذه البادرة ترسخ بأذهان الأطفال حتى يرسخ انتماؤهم للوطن وحبهم له.

وقال الشيخ نواف الصنخ: إن هذه المبادرة من الشمري تعتبر مبادرة يُشكر عليها؛ فالوطن يستحق من الولاء والطاعة.

وأكد في تصريحات إلى “المواطن“، أنه حضر حفل ختام اليوم الوطني بالجوف، الذي حضره أيضًا نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وأبدى إعجابه بالحفل التاريخي، مقدمًا الشكر إلى نائب أمير الجوف على هذا الحفل التاريخي، وأيضًا الأمير عبدالعزيز بن فهد، الذي عمل من أول يوم وصل فيه إلى الجوف وخلال شهر لينفذ هذا الحفل التاريخي.







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