بالصور.. هكذا احتفل مجمع الأضارع التعليمي للبنات باليوم الوطني

المواطن - متعب النماصي - الجوف

احتفل مجمع الأضارع التعليمي للبنات بمركز الأضارع بمنطقة الجوف باليوم الوطني السابع والثمانين بتقديم العصائر والحلويات المزينة بالورود والعبارات عن اليوم الوطني، وصور الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين الأمير محمد بن سلمان، وصورة أمير الجوف الأمير فهد بن بدر ونائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيزبن فهد بن تركي.

كما تم وضع طاولات أمام بوابة المجمع لمشاركة المجتمع من أولياء أمور الطالبات وحراس المدرسة.

هذا وقد شكر عدد من أولياء الأمور إدارة المدرسة والمعلمات وعلى رأسهم مديرة المدرسة الأستاذة حصة بنت منور الشمري على مبادرتهم الطيبة في احتفالات اليوم الوطني ٨٧.







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