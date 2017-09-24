بالصور.. هلال جدة يشارك في احتفال اليوم الوطني 87

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة في أفراح المملكة في يومها الوطني بعدة فعاليات وذلك بوجود الفرق الإسعافية في أماكن إقامة الفعاليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة أن الفعاليات تنوعت لتشمل فعالية مصاحبة للعرض الجوي الأول أمام فندق جدة روز ورد على الكورنيش على مدى ثلاث ساعات بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السابعة مساءً أمس السبت.

كما أقيمت فعالية مصاحبة للألعاب النارية على طريق الملك أمام مركز ردسي مول التجاري على مدى ثلاث ساعات بدءًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة إضافة إلى فعاليات صندوق اليوم الوطني على ممشى شارع فلسطين أمام نافورة الملك فهد على مدى خمس ساعات من الثامنة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحًا.

كما شملت أيضًا فعالية المهرجان الغنائي الكبير الذي أُقيم في ملعب الجوهرة بالصالة المغلقة على مدى خمس ساعات من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الثانية صباحًا.

وأضاف أبو زيد أن الهيئة قامت من خلال فرعها بالمحافظة، بتزيين مراكز الإسعاف بالأعلام التى تعكس بهجة هذا اليوم وتميزه، كما قامت بتوزيع الهدايا والأعلام والورود والكابات والبرشورات التوعوية في جميع النقاط .

وختم أبو زيد حديثه بأن اليوم الوطني لهذا العام يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تصدت لها المملكة بلُحمة وطنية بقيادة رشيدة متمنيًا دوام الأمن والسلامة لهذا الوطن .







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