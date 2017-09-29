بالصور.. 21 جهة تشارك في اللقاء الأول لمشرفي لجان التنمية الاجتماعية الأهلية

المواطن - جازان

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية ممثلة بلجنة تنمية العضوية، اللقاء الأول لمشرفي لجان التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعيات البر الخيرية والجمعيات التطوعية بمنطقة جازان بمشاركة 21 جهة.

وعقد اللقاء بضيافة لجنة التنمية بمحافظة صبيا، حيث افتتح اللقاء الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية بكلمة أثنى فيها على جوالة وكشافة لجان التنمية وعلى تميز مشاركتها بخدمة المعتمرين وخدمة الحجاج بمكة المكرمة.

وشدد على أهمية التوسع في تسجيل الفرق الكشفية لتلبية احتياجات الشباب للممارسة هوياتهم وحفظهم داخل هذه اللجان، فيما قدم الدكتور عبدالله بن جحلان آليات وضوابط وتعليمات التسجيل وفق الأنظمة والرفع لمقام جمعية الكشافة لاعتماد تسجيل الفرقة.

وقدم القادة الكشفيون، يحيى غبيري وعبدالعزيز الفيفي وعبدالحكيم الحازمي تجاربهم بلجان التنمية بصبيا وفيفا والظبية مع عرض مرئي.

كما طرح علي العلي رئيس اللجنة الفنية لتنمية العضوية خطوات التأهيل الكشفي للقيادات الراغبة بالإشراف على الفرق الكشفية وأيضًا الجوالة لمن تجاوز عمره 18 عامًا لتتاح له فرصة التأهيل وفتح المجال للمناقشة من المشاركين.

وعبر ممثل مركز التنمية الاجتماعية بجازان، يحيى العبدلي عن خالص شكره لاستضافة هذا اللقاء، الذي يعتبر الأول على مستوى المملكة، مؤكدًا أن جميع إمكانات المركز متاحة لخدمة الجميع.

وسلم الدكتور عبدالله الفهد درعًا لممثل مركز التنمية الاجتماعية بجازان تقديرًا لجهودهم في الإعداد والاستضافة.







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