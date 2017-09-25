بالفيديو.. أبو بكر سالم يستعيد الماضي ويثري الحاضر بـ(يا بلادي واصلي) في اليوم الوطني

المواطن - جدة

كان الفنان القدير أبو بكر سالم مفاجأة الحفل الفني الضخم، الذي أقيم مساء أول أمس في مدينة جدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 87، حيث تم تكريمه ومنحه درعاً بصفته رمزاً وطنياً فنياً.

أبو بكر سالم حرص على الحضور ومشاركة المواطنين الفرح باليوم الوطني رغم معاناته مع المرض وغيابه لفترة طويلة.

ودخل أبو بكر سالم إلى المسرح على كرسي متحرك، على أنغام أغنيته الوطنية الشهيرة “يا بلادي واصلي” التي غناها منذ 40 عاماً والتي تعتبر من الروائع والتراث الخالد الفني للمملكة.

وكان أبو بكر سالم، وبعد تكريمه، قد أصرّ على أن يؤدي الأغنية بصوته وهو على المسرح، لكن بسبب ظروفه الصحية خانه صوته ولم يستطع إكمال الأغنية، فاعتذر من الجمهور، ليقابل بعاصفة من التصفيق الحاضر كعربون تقدير ووفاء لهذا الفنان.

وقد أحيا الاحتفال باليوم الوطني 87 للمملكة 11 فناناً وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد ورابح صقر وعبد المجيد عبدالله، ومن الإمارات حسين الجسمي، ومن الكويت عبد الرويشد إضافة لماجد المهندس.







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